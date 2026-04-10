Gli album da ascoltare  

“Mettimi su un piedistallo e ti deluderò” cantava la musicista australiana nel suo debutto del 2015. Paradossalmente la risposta appassionata di fan e critica le ha messo tanto peso sulle spalle. Dalla pandemia a oggi ha lavorato per aggiungere all’ironia un po’ di schiettezza ed essenzialità. Trasferirsi a Los Angeles e registrare a Joshua Tree insieme a Stella Mozgawa (batteria) e Bones Sloane (basso) le ha giovato. In Creature of habit Barnett attinge a diverse influenze, in particolare al grunge e al blues; la sua precedente collaborazione con Kurt Vile l’ha certamente influenzata. Qui collabora anche con Kathryn Crutchfield dei Waxahatchee, band alt country dell’Alabama. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Con la scrittura di questo album, dopo momenti di crisi e smarrimento, posso finalmente dire di aver fatto pace con me stessa. x.com