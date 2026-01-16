Ecco una selezione di album da ascoltare, che spazia tra generi e epoche. Dalla critica contemporanea a classici senza tempo, questa raccolta include il recente

In quest’ultimo prolifico decennio, Jason Williamson e Andrew Fearn hanno attinto a risorse notevoli. Con il loro nuovo lavoro analizzano il lento declino del Regno Unito, ma vogliono anche sfruttare questo periodo storico così spaventoso per ridare carica alla loro creatività. The demise of Planet X si è evoluto tra vari studi con tanti ospiti, tonalità diverse e sentimenti grezzi, spingendo il duo di Nottingham a fare cose nuove e a essere più tagliente del solito. È un disco sempre reattivo agli stimoli, interni ed esterni. Ovunque ti giri, Williamson, cantante e paroliere, trova carburante per la sua ira. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Gli album da ascoltare

Leggi anche: Gli album da ascoltare

Leggi anche: Gli album da ascoltare

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Flea, annunciato il nuovo album solista Honora. Ascolta il singolo registrato con Thom Yorke; Kormorano racconta il suo primo album solista, Nove e 15; Bruno Mars ha annunciato una data a San Siro (con il nuovo album); E POI SCEGLIERE CON CURA LE PAROLE – Tre tracce per entrare nell‘anima del nuovo album il 30 gennaio.

Ecco le classifiche degli album, dei singoli e dei vinili più ascoltati (e comprati) nel 2025 in Italia - Nell’anno in cui si sono registrati quasi 100 miliardi di stream, Olly è primo in due graduatorie su tre. rollingstone.it

Foo Fighters: scopri come ascoltare il nuovo album Concrete and Gold su Virgin Radio - “Ho voluto che questo disco avesse più di qualunque altro il più grande suono Foo Fighters: che fosse un gigantesco album rock ... virginradio.it

Gli album, i singoli e i vinili più ascoltati (e comprati) nel 2025 in Italia - Streaming vicino ai 100 miliardi, dominio italiano e supporti fisici in equilibrio: i numeri FIMI raccontano la musica in Italia nel 2025. msn.com