Il governo non cambia idea e prosegue con il piano Ponte, nonostante le proteste del Pd che chiede di fermarlo. La discussione si svolge tra Roma, Palermo e Bruxelles, dove si decide come distribuire le risorse per l’emergenza. La polemica resta aperta, e i territori continuano a chiedere maggiore attenzione.

NISCEMI (Caltanissetta) Palermo, Roma, Bruxelles: è il perimetro dentro il quale si combatte la guerra dei fondi. Dal Ponte sullo Stretto ai soldi Ue a quelli della Regione Sicilia, è scontro totale sul salvataggio di Niscemi e sulla ricostruzione. E sullo sfondo già ci si interroga su chi dovrà gestire il dopo- frana. Se tocca cioè al presidente della Regione, in qualità di commissario straordinario, o a un tecnico nominato dal governo. Problema che si trascina tre interrogativi: chi lo nomina, con quali poteri, e, soprattutto, con quante risorse? Al momento la polemica sui fondi incendia il teatrino politico: quelli che dovevano arrivare e mai arrivati, quelli stanziati e mai spesi, quelli che potrebbero essere dirottati dal Ponte sullo Stretto, e infine quelli introitabili della solidarietà europea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I fondi per l’emergenza. Il Pd: "Stop al piano Ponte". Ma il governo tira dritto

In seguito all'emergenza maltempo in Sicilia, il Partito Democratico ha presentato due emendamenti al decreto Milleproroghe.

Ciclone Harry, Fitto attiva gli aiuti Ue: ecco come arriveranno i fondi per la ricostruzioneIl vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto ha attivato le procedure per mobilitare il sostegno comunitario alle regioni italiane devastate dal ciclone Harry.

Il governo non userà i fondi per il Ponte sullo Stretto per i danni del maltempo in Sicilia e CalabriaIl governo ha chiuso alla possibilità di utilizzare i fondi per la costruzione del Ponte sullo Stretto per fronteggiare i danni del maltempo in Sicilia

