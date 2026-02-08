Giappone Takaichi supera ogni aspettativa | riconfermata premier con una super-maggioranza

La politica giapponese ha sorpreso tutti: Takaichi è stata riconfermata premier con una maggioranza schiacciante. Dopo le urne, il risultato è stato chiaro e ha lasciato senza parole anche gli osservatori più attenti. Tra i primi a congratularsi c’è stata anche Giorgia Meloni, che sui social ha inviato un messaggio di sostegno. La vittoria di Takaichi segna un passo importante per il Paese e apre nuove prospettive per il governo giapponese.

Sanae Takaichi ha incassato una vittoria schiacciante. La premier ultraconservatrice ha convinto ancora una volta il popolo giapponese, riuscendo a riconquistare la maggioranza assoluta perduta nel 2024. Secondo i primi exit poll delle elezioni giapponesi, il Partito Liberal Democratico e il suo alleato, il Partito dell'Innovazione (Ishin), hanno ottenuto la maggioranza assoluta alla Camera bassa. Ai Liberal Democratici sarebbero stati assegnati almeno 310 dei 465 seggi in palio, un balzo nettissimo rispetto ai 198 precedenti. Se confermato, si tratterebbe del miglior risultato del partito Liberal Democratico da 9 anni, da quando nel 2017 il partito era guidato da Shinzo Abe, mentore politico di Takaichi, assassinato nel 2022.

