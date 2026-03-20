Sondaggi del GFVìp 8 seconda puntata chi è la preferita tra Antonella Elia e Adriana Volpe

Prima della seconda puntata del Grande Fratello Vip, i sondaggi mostrano che tra Antonella Elia e Adriana Volpe, le preferenze del pubblico sono orientate verso una delle due concorrenti. Nel frattempo, le opinioni raccolte indicano un podio tutto femminile, con le preferenze che emergono prima della diretta di questa sera. I risultati vengono aggiornati in vista dell’appuntamento televisivo.

In vista della seconda puntata del Grande Fratello Vip, i sondaggi premiano le donne del reality con un podio tutto al femminile: ecco le preferenze del pubblico prima della diretta di stasera. Martedì 17 marzo è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026, che ha segnato il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi. Una serata ricca di ingressi, prime dinamiche tra i concorrenti e, come da tradizione, anche il primo giro di nomination. Al termine della puntata è stato infatti aperto il televoto, che però non porterà a nessuna eliminazione immediata: il più votato dal pubblico questa sera, nel corso della seconda puntata, otterrà invece l'immunità nelle prossime nomination. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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