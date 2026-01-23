Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 12:30 si disputa il lunch match della 22ª giornata di Serie A tra Sassuolo e Cremonese al Mapei Stadium. Di seguito, le formazioni, le quote e i pronostici per questa sfida. Un confronto importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in campionato.

Il lunch match della 22esima giornata di Serie A è quello che vede opposte Sassuolo e Cremonese al Mapei Stadium. Si trovano di fronte due squadre che hanno disputato una buona prima parte di campionato, ma che sono entrambe reduci da una serie di risultati negativi nelle ultime settimane. I padroni di casa del Sassuolo.

© Infobetting.com - Sassuolo-Cremonese (domenica 25 gennaio 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici

Sassuolo-Cremonese: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Sassuolo-Cremonese in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 22ª giornata di Serie A. fantacalcio.it

Domenica alle 12.30 trasferta a Reggio contro il Sassuolo poi Inter e Atalanta (mentre la Lega serie A prosegue nei suoi fallimenti)La Cremonese tornerà in campo domenica 25 gennaio quando si giocherà Sassuolo-Cremonese alle 12.30. Seguiranno Cremonese-Inter domenica 1 febbraio alle 18 e Atalanta-Cremonese lunedì 9 febbraio alle 1 ... sportgrigiorosso.it

Il commento del pari tra Cremonese ed Hellas Verona, il prepartita del match di Reggio Emilia contro il Sassuolo e le ultimissime novità di calciomercato. Tutto questo, e molto altro, è A-Team, in onda alle 22 su CR1, canale 19. #cremonese #seriea #cremona facebook

Sarà Giuseppe Collu di Cagliari dirigere #SassuoloCremonese, 22^ giornata di #SerieAEnilive Scopri di più sulla designazione #ForzaSasol x.com