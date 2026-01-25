Ex Commissariato e Villetta Cristina ' abbandonati' | appello a sindaco e assessore

L’ex Commissariato di Polizia e la Villetta Cristina, situati in piazza Mazzini a Santa Maria Capua Vetere, sono inattivi da oltre dieci anni. La loro condizione di abbandono evidenzia la necessità di interventi da parte delle autorità locali. In questo contesto, si rivolge un appello al sindaco e all’assessore competente affinché si valutino interventi di riqualificazione e valorizzazione di questi spazi pubblici.

Da oltre un decennio l'ex Palazzo del Commissariato della Polizia di Stato, situato in piazza Mazzini a Santa Maria Capua Vetere, e la limitrofa Villetta Cristina versano in uno stato di totale abbandono. Due spazi di grande valore urbano e sociale che, nonostante la loro centralità e il.

