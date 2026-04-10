Il futuro di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma dipende dal raggiungimento del quarto posto in classifica, che rappresenta l’unico criterio per mantenere la posizione. La squadra si trova in una situazione di tensione tra obiettivi sportivi e limiti economici, con una comunicazione chiara riguardo alle aspettative sul mercato e alle possibilità di investimento. La decisione finale sarà legata ai risultati in campionato e alle condizioni finanziarie del club.

Il quarto posto resta l’unica discriminante per blindare il futuro di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma, in un clima di tensione latente tra ambizioni tecniche e vincoli di bilancio. La rincorsa alla Champions League, definita dall’allenatore come un obiettivo autogestito e non imposto dalla proprietà, rappresenta lo spartiacque definitivo per la permanenza a Trigoria, mentre la squadra scivola al sesto posto a causa di una gestione clinica fallimentare che ha visto defezioni pesanti prolungate per mesi. La gerarchia societaria è avvertita: il tecnico subordina la sua continuità alla condivisione totale delle strategie di mercato, ignorando pubblicamente le figure di Ranieri e Massara per rivendicare un ruolo di supervisore unico sul rafforzamento della rosa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Gasperini-Roma: ultimatum Champions e diktat sul mercato target Malen

Gasperini guarda avanti: Malen non basta, la Roma spinge ancora sul mercatoLa Roma è pienamente in corsa ai vertici del campionato, lo dimostrano classifica e numeri, ma per Gian Piero Gasperini il quadro non è ancora...

Roma, bivio Champions: Gasperini ritrova Dybala ma Svilar è sul mercatoIl weekend della Roma si gioca sul doppio binario della speranza Champions e della tensione diplomatica tra Trigoria e il Texas.

Temi più discussi: Roma, Gasperini: Se sarò ancora qui l'1 luglio? Me lo auguro sicuramente; Gasperini Champions difficile ma fattibile e il club non l’ha chiesta; Roma, Gasperini: Blackout dopo il terzo gol. Champions? Difficile, siamo attardati; Roma ultimatum Friedkin | Gasperini si gioca tutto a San Siro.

Roma, la carica Gasperini: La Champions League la voglio ioSette partite per inseguire un obiettivo difficile, ma fattibile. Gian Piero Gasperini crede ancora al traguardo Champions, nonostante la ... iltempo.it

Gasperini carica la Roma: 'Nessuno credeva alla Champions, ma ora siamo lì'Gasperini sulla corsa Champions: 'Nessuno ci accreditava, l'obiettivo l'ho imposto io'. E sul futuro della Roma chiede garanzie ... it.blastingnews.com

Roma-Pisa, la probabile formazione di Gasperini - facebook.com facebook

#Roma, #Gasperini apre il caso: su trenta arrivi in due anni giocano in sei x.com