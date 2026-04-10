Sabato 11 aprile alle 21, il Teatro Comunale di Ventimiglia ospiterà uno spettacolo-reading intitolato Io sono quello che sento. L’evento sarà dedicato a Giorgio Gaber e unirà musica e teatro in un tributo alla sua figura. La serata, organizzata nel rispetto dei programmi ufficiali, vedrà la presenza di artisti e musicisti impegnati nell’interpretazione delle sue canzoni e dei suoi testi. L’ingresso sarà gratuito e aperto al pubblico.

Sabato 11 aprile alle ore 21, il Teatro Comunale di Ventimiglia ospiterà lo spettacolo-reading intitolato Io sono quello che sento, un tributo teatrale e musicale dedicato alla figura di Giorgio Gaber. L’evento, caratterizzato dall’ingresso per il pubblico, arriva in città dopo aver riscosso il sold out nelle precedenti tappe previste a Imperia e Vallebona. Il recupero della memoria attraverso la voce e la musica. La proposta scenica si configura come un percorso emozionale e ironico volto a esplorare l’essenza dell’artista e dell’uomo dietro il celebre Signor G. La narrazione sarà guidata dalle interpretazioni di Claudio Vecchio e dell’attrice e regista Silvia Villa, le quali condurranno gli spettatori attraverso una selezione di riflessioni profonde, interviste storiche e monologhi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gaber torna a Ventimiglia: musica e teatro per un tributo unico

Parole e musica, omaggio a Giorgio GaberÈ sempre un piacere sentire parlare di Giorgio Gaber soprattutto se a farlo sono musicisti con cui ha diviso il palco.

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Testa a testa torna in scena venerdì 10 aprile ore 20.30 presso l'Auditorium Giorgio Gaber di Castel Mella Biglietti: https://oooh.events/evento/search=Testa+a+testa&advanced_search_lat=45.4950912&advanced_search_lng=10.223616 #teatrobrescia # - facebook.com facebook