parole e musica omaggio a giorgio gaber

Musicians who hanno condiviso il palco con Giorgio Gaber parlano con entusiasmo del loro rapporto con lui, ricordando l’artista attraverso parole e musica. Si tratta di testimonianze di chi ha vissuto da vicino l’esperienza di lavorare con Gaber, portando alla luce ricordi e impressioni legate alla sua figura. Le loro parole rendono omaggio a un artista che ha lasciato un segno nel panorama musicale italiano.

È sempre un piacere sentire parlare di Giorgio Gaber soprattutto se a farlo sono musicisti con cui ha diviso il palco. Questa sera alle 21, al Circolo Arci di via dei Pispini 18, si svolgerà l’incontro "La traccia visiva di Giorgio Gaber – Dentro il signor G – I suoi musicisti raccontano Gaber". Nella conduzione del giornalista Marco Brogi, parteciperanno Luigi Campoccia e Luca Ravagni, rispettivamente pianista e sassofonistatastierista di Gaber per gli ultimi quindici anni della sua carriera. Parteciperà Franco Fabbrini. L’evento è organizzato dal Circolo Arci, da Mohsen e dai Fotografi in movimento. Ironia, critica sociale e riflessione esistenziale: ecco i cardini della filosofia di Gaber, la cui mancanza si fa sentire anche perché difficilmente sostituibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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