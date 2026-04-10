Frutta e verdura ogni giorno? Solo il 7% degli italiani ne consuma a sufficienza

Secondo un rapporto recente, soltanto il 7% degli italiani consuma quotidianamente la quantità raccomandata di frutta e verdura. Le autorità sanitarie consigliano di mangiarne almeno cinque porzioni al giorno, ma i dati mostrano che la maggior parte delle persone non raggiunge questa soglia. La percentuale di chi segue questa indicazione rimane molto bassa, evidenziando un problema diffuso nel modo di alimentarsi.

Colorate, versatili e vere alleate del nostro benessere, frutta e verdura dovrebbero occupare un posto centrale nella nostra dieta quotidiana. Le linee guida ne consigliano almeno cinque porzioni al giorno, ma perché proprio noi italiani facciamo fatica a raggiungere questa soglia?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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