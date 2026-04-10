Il segretario di Forza Italia ha incontrato i figli di Berlusconi per discutere del futuro del partito. Durante l'incontro, sono stati affrontati vari temi legati alla leadership e alle strategie politiche, senza che siano stati annunciati cambiamenti immediati. La delegazione ha espresso il sostegno alla guida attuale, mentre restano da risolvere alcune questioni interne legate alla linea politica e alla gestione organizzativa.

Il leader di Forza Italia Antonio Tajani ha incontrato Marina e Piersilvio Berlusconi per discutere del futuro di Forza Italia. L’incontro si è svolto in un clima cordiale e il vicepremier e ministro degli Esteri ha incassato la fiducia dei figli del fondatore del partito. La nota di Forza Italia e dei Berlusconi “L’incontro tra il Segretario di Forza Italia Antonio Tajani con Marina e Pier Silvio Berlusconi si è svolto in un clima di grande amicizia e cordialità“, si legge in una nota di FI. “Dopo un’ampia panoramica sulla situazione politica, economica ed internazionale e la rinnovata fiducia nel Segretario – aggiunge il comunicato – l’attenzione si è concentrata sul futuro di Forza Italia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Antonio Tajani incassa la fiducia di Marina e Pier Silvio Berlusconi, quali nodi restano in Forza Italia

Forza Italia, Marina e Pier Silvio Berlusconi incontrano Tajani e Letta domani a MilanoIl panorama politico italiano si trova in una fase di profonda riflessione e riorganizzazione, come testimoniato dall’importante vertice previsto a...

Da Barelli ai congressi, i nodi di Forza Italia al pettine. Oggi l’incontro Tajani-Marina BerlusconiIl terremoto cominciato in Senato, dove il capogruppo Maurizio Gasparri è stato costretto a lasciare l’incarico per lasciare il posto a...

Temi più discussi: Forza Italia, vertice Marina Berlusconi-Tajani dopo Pasqua: cosa c’è sul tavolo; Marina e Pier Silvio Berlusconi hanno convocato Tajani: ribolle Forza Italia; Iran, Tajani Sollievo per cessate fuoco ma il momento resta difficile; Ultimi sondaggi elettorali, FdI in calo mentre il campo largo è in vantaggio.

Antonio Tajani incassa la fiducia di Marina e Pier Silvio Berlusconi, quali nodi restano in Forza ItaliaIl segretario di Forza Italia ha incontrato i figli di Silvio Berlusconi per parlare del futuro del partito Forza Italia, è emersa una visione unitaria ... virgilio.it

Forza Italia, incontro tra Tajani e i Berlusconi: Fiducia rinnovata nel segretarioLeggi su Sky TG24 l'articolo Forza Italia, incontro tra Tajani e i Berlusconi: 'Fiducia rinnovata nel segretario' ... tg24.sky.it

Nota stampa di Forza Italia: L’incontro tra il Segretario di Forza Italia Antonio Tajani con Marina e Piersilvio Berlusconi si è svolto in un clima di grande amicizia e cordialità. Dopo un’ampia panoramica sulla situazione politica, economica ed internazionale e la x.com

Oggi l’incontro tra Marina e Tajani. Enrico Costa verso la guida del gruppo alla Camera Salvo ulteriori colpi di scena, il tanto atteso e già rinviato incontro tra Marina Berlusconi e Antonio Tajani dovrebbe tenersi oggi. I nodi sul tavolo restano gli stessi dei quali - facebook.com facebook