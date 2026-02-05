Firenze doppio concerto degli Amici della Musica

A Firenze, gli Amici della Musica hanno organizzato un doppio concerto che ha richiamato un buon pubblico. Gli appassionati si sono riuniti nel pomeriggio per ascoltare le esibizioni di diversi artisti, riempiendo il teatro con musica dal vivo. L’evento si è svolto senza intoppi e ha riscosso una buona partecipazione, dimostrando ancora una volta l’interesse per questa tradizione musicale in città.

Firenze, 4 febbraio 2026 - A Firenze l'appuntamento è con um doppio concerto degli Amici della Musica. Si parte sabato 7 febbraio quando.torna Paul Lewis, il pianista narratore e domenica 8 il violoncellista Ettore Pagano avvia la sua residenza triennale agli Amici della Musica con il concerto in duo con Maximilian Kromer Sabato 7 febbraio, alle ore 16, al Teatro della Pergola, torna nella Stagione degli Amici della Musica il raffinato pianista inglese Paul Lewis, con un programma che collega Mozart a Debussy e Poulenc. Paul Lewis è considerato universalmente uno dei maggiori interpreti del repertorio classico.

