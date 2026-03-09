A Ferrara si discute dell’evento organizzato per i 50 anni di Radio 105, trasmesso da Canale 5. La Questura e la Prefettura hanno messo in atto un piano di sicurezza per l’occasione. La serata vede la partecipazione di Hunziker e numerose star, attirando l’attenzione della città. L’evento è già iniziato e si concentra sulle celebrazioni della storica emittente radiofonica.

A Ferrara non si parla d’altro ed è già partito una piano di sicurezza tra Questura e Prefettura per l’evento organizzato per i 50 anni di Radio 105 e trasmesso da Canale 5. La location sarà la storica e centrale Piazza Trento e Trieste dove un palco scenografico accoglierà molte star della musica italiana per festeggiare una delle radio del gruppo Mediaset. A condurre l’evento, trasmesso da Canale 5 ad aprile, sarà Michelle Hunziker con Alvin. La festa è in programma il 20, 21 e 22 marzo con un’appendice il 26 e 27 per celebrare il Karaoke. Per la trasmissione televisiva in prima serata sull’ammiraglia Mediaset, l’evento di Radio 105 prenderà il nome di “Battiti Live Spring” si apprende dal blog di Davide Maggio. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CANALE 5 FERMA FERRARA: I 50 ANNI DI RADIO 105 CON HUNZIKER E TANTE STAR

