Una famiglia si trova coinvolta in una procedura legale riguardante una richiesta di risarcimento, con l’accusa di aver subito presunti effetti traumatici a causa della separazione e del collocamento dei figli in una comunità nella zona di Vasto. I genitori stanno attualmente esaminando i documenti relativi alla richiesta. Gli psicologi hanno dichiarato che i bambini potrebbero aver subito un trauma che non si è ancora risolto.

Vasto – Una richiesta di “risarcimento" per i presunti “effetti traumatici” sui bambini causati dalla separazione dai genitori e dal collocamento nella comunità di Vasto. È l’ipotesi su cui stanno lavorando Marco Femminella e Danila Solinas, i legali dei genitori del bosco Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, secondo quanto anticipato da Il Messaggero. La richiesta al Tribunale ordinario verrebbe predisposta in attesa della pronuncia della Corte d’Appello dell’Aquila, prevista per il 21 aprile, sul reclamo depositato dalla famiglia. Alla base di questa mossa, discussa tra gli avvocati e i genitori, c’è l’ultima relazione, firmata dai... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Famiglia nel bosco, i genitori studiano la richiesta di risarcimento. Gli psicologi: “Trauma irrisolto nei bambini”

Famiglia nel bosco, i genitori valutano la richiesta di risarcimento danni. «Effetti traumatici della separazione sui bimbi»PALMOLI Si attende la pronuncia della Corte d’Appello dell’Aquila, prevista per il 21 aprile, sul reclamo depositato dai difensori della famiglia del...

Famiglia nel bosco, i genitori ora pensano alla richiesta di risarcimento danni. «Effetti traumatici della separazione sui bimbi»PALMOLI Si attende la pronuncia della Corte d’Appello dell’Aquila, prevista per il 21 aprile, sul reclamo depositato dai difensori della famiglia del...

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Famiglia nel bosco, i genitori ora pensano alla richiesta di risarcimento danni. «Effetti traumatici della separazione sui bimbi»PALMOLI Si attende la pronuncia della Corte d’Appello dell’Aquila, prevista per il 21 aprile, sul reclamo depositato dai difensori della famiglia del bosco Marco Femminella e ... quotidianodipuglia.it

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Si attende la pronuncia della Corte d’Appello dell’Aquila, prevista per il 21 aprile, sul reclamo depositato dai difensori della famiglia del bosco Marco Femminella e Danila Solinas. Non è esclusa, però, una richiesta al tribunale ordinario di risarcimento dei dan - facebook.com facebook

Se sei famiglia già sai.. se sei hater stanotte ti perdi il disco della vita e tante canzoni che probabilmente ti farebbero bene al quel tuo cuoricino spezzato e arrabbiato con il mondo! Vi voglio bene, un bel po’.. #vitaveraparadiso x.com