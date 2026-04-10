Evo ‘Sotto i riflettori’ | boost +10 OVR e Dribbling 93! Arriva la nuova stella per il tuo attacco Into the spotlight

È stata annunciata una nuova evoluzione per un giocatore che introduce un incremento di 10 punti nell’OVR e un miglioramento del Dribbling a 93. Questa evoluzione si concentra sulla creatività e sulla capacità di superare gli avversari con mosse abilità e PlayStyle aggiuntivi. Il cambiamento non riguarda solo le statistiche, ma anche la giocabilità, rendendo il giocatore più versatile e efficace in campo.

Questa Evoluzione è focalizzata sulla creatività e sulla capacità di saltare l’uomo. Il miglioramento non è solo numerico, ma va a toccare la giocabilità pura grazie all’aumento delle mosse abilità e all’aggiunta di PlayStyle decisivi. Dettagli e Requisiti. Scadenza: 17 giorni.. Vincoli: * OVR max: 87. Mosse abilità: Ottiene un upgrade di +1.. Stili di gioco+: Max 2.. Posizione: Non deve essere un DC.. Fisico: Forza massima 90. Analisi dei Miglioramenti: Tecnica da Fuoriclasse. Il pacchetto di potenziamenti è tra i più ricchi visti finora, con un focus totale sulla fase offensiva: Controllo Palla Totale: Con boost di +15 in Dribbling (93), Agilità (92) e Controllo palla (93), il giocatore diventerà un fulmine negli spazi stretti. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Evo ‘Sotto i riflettori’: boost +10 OVR e Dribbling 93! Arriva la nuova stella per il tuo attacco (Into the spotlight) Leggi anche: FC 26 Evo ‘Imperatrice dell’area’: boost +15 OVR e Finalizzazione 93! Trasforma il tuo attaccante in una macchina da gol (Empress of the box) SBC ‘Crownbreaker Boost EVO’: ottieni il consumabile per l’attacco totale! La guida alla sfida da 86 OVRA differenza delle normali Evoluzioni che trovi nel menu dedicato, questa deve essere sbloccata tramite una sfida creazione rosa.