In questa occasione, si presenta la sfida legata alla creazione rosa, un passaggio necessario per ottenere il consumabile “Crownbreaker Boost EVO” di SBC. A differenza delle evoluzioni standard accessibili direttamente dal menu, questa richiede il completamento di una sfida specifica. La ricompensa permette di potenziare l’attacco totale di un giocatore con valutazione complessiva di 86 OVR.

A differenza delle normali Evoluzioni che trovi nel menu dedicato, questa deve essere sbloccata tramite una sfida creazione rosa. È un investimento strategico per chi ha già in mente il giocatore perfetto da potenziare. Dettagli e Costo. Premio finale: 1x Crownbreaker Boost EVO (Consumabile Evoluzione).. Costo stimato: Circa 20.000 – 25.000 crediti.. Target: Giocatori con un OVR massimo di 88 (focus sugli attributi offensivi).. Requisiti della SBC. La sfida è decisamente economica e accessibile, ideale per smaltire qualche doppione ad alta valutazione trovato nei pacchetti premio. Valutazione squadra: min. 86.. Numero di giocatori: 11.. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - SBC ‘Crownbreaker Boost EVO’: ottieni il consumabile per l’attacco totale! La guida alla sfida da 86 OVR

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