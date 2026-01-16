Frieren - Oltre la fine del viaggio 2 recensione primo episodio | sentimenti e nuovi inizi

Torna su Crunchyroll l'attesissima seconda stagione di Frieren - Oltre la fine del viaggio, l'anime fantasy delicato e introspettivo che scalda il cuore. Due anni e mezzo fa usciva uno degli anime più poetici e delicati dell'ultimo decennio: Frieren - Oltre la fine del viaggio è infatti un'opera riuscita e riflessiva che, attraverso le longeve avventure di un'elfa, è in grado di raccontare la vita attraverso la metafora del viaggio, in una narrazione malinconica, profonda e, in qualche modo, autentica. Tratta dal manga scritto da Kanehito Yamada e disegnato da Tsukasa Abe, Frieren è un'opera che prende le distanze dall'action fantasy per utilizzare il genere esclusivamente come palcoscenico, vario e ricco di potenzialità, su cui muovere i sentimenti dei personaggi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

