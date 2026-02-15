Carnevale non è ancora quaresima C’è Ettore Bassi per il gran finale

Ettore Bassi partecipa al gran finale del Carnevale di Fano 2026, portando entusiasmo tra le strade affollate. Le persone si radunano per assistere agli ultimi momenti delle sfilate, tra coriandoli e carri colorati. La città si prepara a salutare questa festa, che ogni anno richiama visitatori da tutta la regione. La giornata si anima di musica e allegria, mentre i partecipanti si preparano a chiudere un’edizione che ha coinvolto grandi e piccoli.

È il giorno dei saluti, quello che pesa e vibra insieme. Oggi Fano vive l’ultima domenica del Carnevale di Fano 2026, la più attesa, la più piena. Quella che gli organizzatori sperano lasci il segno. Dopo la pioggia di ieri che ha rimescolato carte e costumi, la festa si ricompone e rilancia: il flash mob pensato come preludio alla festa degli innamorati, sospeso dal maltempo, sarà recuperato oggi. La mattina si apre in piazza XX Settembre con il Carnevale dei Bambini, tra animazioni e dolciumi pronti al "getto". Alle 15 in viale Gramsci tornano i dodici carri allegorici, frutto del lavoro dei maestri carristi e delle nuove generazioni quest’anno dirette da chi ha fatto la storia delle scenografie del cinema mondiale: Dante Ferretti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Carnevale di Fano 2026 è in dirittura d’arrivo: domenica andrà in scena l’ultima sfilata, pronta a chiudere un’edizione che ha già fatto registrare numeri importanti, entusiasmo travolgente e un crescente afflusso di pubblico.

