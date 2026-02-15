Carnevale non è ancora quaresima C’è Ettore Bassi per il gran finale
Ettore Bassi partecipa al gran finale del Carnevale di Fano 2026, portando entusiasmo tra le strade affollate. Le persone si radunano per assistere agli ultimi momenti delle sfilate, tra coriandoli e carri colorati. La città si prepara a salutare questa festa, che ogni anno richiama visitatori da tutta la regione. La giornata si anima di musica e allegria, mentre i partecipanti si preparano a chiudere un’edizione che ha coinvolto grandi e piccoli.
È il giorno dei saluti, quello che pesa e vibra insieme. Oggi Fano vive l’ultima domenica del Carnevale di Fano 2026, la più attesa, la più piena. Quella che gli organizzatori sperano lasci il segno. Dopo la pioggia di ieri che ha rimescolato carte e costumi, la festa si ricompone e rilancia: il flash mob pensato come preludio alla festa degli innamorati, sospeso dal maltempo, sarà recuperato oggi. La mattina si apre in piazza XX Settembre con il Carnevale dei Bambini, tra animazioni e dolciumi pronti al "getto". Alle 15 in viale Gramsci tornano i dodici carri allegorici, frutto del lavoro dei maestri carristi e delle nuove generazioni quest’anno dirette da chi ha fatto la storia delle scenografie del cinema mondiale: Dante Ferretti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Carnevale di Fano. Tutto pronto per il gran finale
Il Carnevale di Fano 2026 è in dirittura d’arrivo: domenica andrà in scena l’ultima sfilata, pronta a chiudere un’edizione che ha già fatto registrare numeri importanti, entusiasmo travolgente e un crescente afflusso di pubblico.
Ettore Bassi e l’amore per il calcioLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Il Carnevale a Roma è ancora vivo: comitati e volontari che lo salvano ogni anno; Carnevale, non è ancora quaresima. C’è Ettore Bassi per il gran finale; Carnevale, San Valentino, Federico Buffa e il festival del fumetto: il weekend è ricchissimo di eventi da non perdere; Il Carnevale sta arrivando Arlecchino è ancora tra noi.
Carnevale, non è ancora quaresima. C’è Ettore Bassi per il gran finaleOggi l’ultima sfilata dei carri. E dopo il Veglione al teatro,. stasera la piazza diventa. una pista all’aperto con dj set. . msn.com
I Forbicioni: Buon Carnevale 2026 a tutti. Per favore, non fate morire il nostro CarnevaleBuon Carnevale 2026 a tutti. Non fate morire il nostro Carnevale. È un augurio che suona come una carezza e insieme come un appello accorato quello lanciato da Franco Rinaldi e Lello Castriotta, in ... statoquotidiano.it
Fano chiama… e lui risponde! Siamo felici di annunciare che Ettore Bassi sarà ospite speciale del #CarnevaleFano26 Domenica 15 febbraio 2026 dalle ore 15.00 Viale Gramsci - Fano (PU) Volto amatissimo del cinema e della televisione italiana, Ett facebook