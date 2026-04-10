Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 10 aprile 2026

Oggi, 10 aprile 2026, si è tenuta l’estrazione dell’Eurojackpot, con i numeri vincenti annunciati in diretta. L’estrazione ha coinvolto numeri selezionati tra quelli disponibili, e i risultati sono stati pubblicati immediatamente dopo. La stessa giornata ha visto anche l’estrazione del Superenalotto, con i numeri estratti e i premi assegnati. Entrambi i concorsi si sono svolti secondo le consuete modalità di estrazione e pubblicazione dei numeri vincenti.

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