Esporta illegalmente armi in Russia in carcere un manager del Trentino-Alto Adige

Un manager del Trentino-Alto Adige di 61 anni è stato arrestato negli Stati Uniti il 30 marzo 2026 con l’accusa di aver esportato illegalmente armi in Russia. Secondo le indagini, avrebbe acquistato armi da aziende statunitensi per rivenderle senza autorizzazione nel paese russo. L’arresto è avvenuto durante un’operazione coordinata tra le autorità americane e italiane. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’operazione e gli eventuali complici.

Avrebbe acquistato armi da aziende statunitensi per poi rivenderle illegalmente alla Russia. È questa l’accusa rivolta a Manfred Gruber, un manager altoatesino di 61 anni che il 30 marzo 2026 è stato arrestato negli Stati Uniti d’America.Secondo i riscontri delle forze dell’ordine americane. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Guerra in Iran, aumenta il costo del Diesel in Trentino-Alto AdigeCon l’aggravarsi del conflitto in Medio Oriente aumentano i prezzi del carburante in tutto il Trentino Alto Adige dove è stata ufficialmente superata... Classifica del miglior clima d’Italia: com’è messo il Trentino Alto AdigeÈ la città di Bari a primeggiare nella classifica del miglior clima d’Italia, pubblicata nei giorni scorsi dalla redazione del quotidiano Il Sole 24... Italiano arrestato negli Usa per esportazione di armi in Russia. Fbi: Ha messo a rischio numerose vite in UcrainaL’altoatesino Manfred Gruber – responsabile delle vendite in un'azienda di commercio all'ingrosso di armi con sede in Alto Adige – si è dichiarato colpevole. Ha fornito illegalmente a Mosca munizioni ... msn.com Italiano in carcere Usa per commercio di munizioni verso la RussiaIl commerciante d'armi altoatesino Manfred Gruber si trova in un carcere federale negli Usa con l'accusa di aver esportato illegalmente munizioni per 540.000 dollari tramite il Kirgisistan verso la Ru ... ansa.it