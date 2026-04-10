Esercitazione antincendio sul Monte Pisano | simulazione operativa sabato 11 aprile 2026

Sabato 11 aprile 2026 si svolgerà un’esercitazione antincendio sul Monte Pisano, con una simulazione operativa programmata per testare le procedure di emergenza. Le condizioni meteorologiche previste, secondo i dati di Meteo POP, sono caratterizzate da temperature elevate e venti moderati, che potrebbero influenzare le operazioni. La giornata vedrà la presenza di squadre di vigili del fuoco e volontari pronti a intervenire in caso di incendio. Sono stati condivisi immagini dell’evento da un fotografo locale, con divieto di riproduzione senza autorizzazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Foto di Andrea Pardini, divieto di riproduzione senza autorizzazione Foto di Andrea Pardini, divieto di riproduzione senza autorizzazione È in programma per la mattinata di sabato 11 aprile 2026 una importante esercitazione antincendio boschivo sul Monte Pisano, in località La Foce – Il Lato. L’iniziativa è organizzata dalla Regione Toscana nell’ambito delle attività del sistema AIB (Antincendi Boschivi). L’esercitazione prevede la simulazione di uno scenario operativo complesso, con l’attivazione e la messa in pratica di tutte le procedure previste in caso di incendio boschivo di rilevante entità. È fondamentale chiarire che: non è prevista alcuna accensione di fuochi. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it © Retemeteoamatori.it - Esercitazione antincendio sul Monte Pisano: simulazione operativa sabato 11 aprile 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video INCENDIO BOSCHIVO SIMULATO | la preparazione e le procedure che salvano vite!! Sullo stesso argomento Almanacco pisano | Sabato 11 aprile: accadde oggi, compleanni e curiositàEcco il nostro almanacco elaborato per il territorio di Pisa per scoprire gli avvenimenti e le curiosità legati all'11 aprile. Vasto incendio sul monte Faeta, scattano le evacuazioni. Il vento alimenta il rogoLe fiamme tra le province di Lucca e Pisa, sono due giorni che si combatte contro il rogo. Canadair e venti squadre di terra in azione ... lanazione.it Asciano, nuovo invaso antincendio: Fondamentale per il monte pisanoTaglio del nastro ieri per il nuovo invaso antincendio di Asciano, nel comune di San Giuliano Terme, un’opera pubblica di grande importanza per la sicurezza della comunità e dell’ambiente. Il nuovo ... lanazione.it