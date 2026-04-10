Entra in casa della ex nonostante il divieto e spruzza lo spray al peperoncino contro gli agenti | arrestato

Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Livorno dopo essere entrato nella casa dell'ex compagna nonostante un divieto di avvicinamento e aver spruzzato spray al peperoncino contro gli agenti intervenuti. L’episodio si è verificato nel corso di un intervento di polizia, che ha portato all’arresto dell’uomo per atti persecutori e violazione delle misure restrittive. La vicenda si è svolta nel centro cittadino e ha coinvolto le forze dell’ordine in un intervento di pronto intervento.

Un 35enne è stato arrestato a Livorno per atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex compagna. A far scattare l'allarme è stata proprio la donna che ha allertato la polizia dicendo che l'uomo, nonostante il divieto di avvicinamento, era riuscito con la forza. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: Spray al peperoncino contro gli agenti, arrestato pusher tunisino Spruzza in bagno lo spray al peperoncino, panico a scuolaE' stata una mattinata ad alta tensione quella odierna 21 gennaio vissuta alla scuola media di Abano Terme “Vittorino da Feltre”. Temi più discussi: Caltanissetta, entra in casa della ex incinta e la aggredisce: arrestato; Entra nella casa della ex e la aggredisce davanti ai figli: domiciliari con braccialetto elettronico per un cinquantatreenne; Entra in casa della ex incinta al settimo mese e la massacra di botte: giovane arrestato a Caltanissetta; Entra nella sede del Sert col coltello e minaccia il personale sanitario. Entra in casa della ex incinta al settimo mese e la massacra di botte. Orrore a CaltanissettaUn nuovo, agghiacciante episodio di violenza di genere scuote il cuore di Caltanissetta, dove la follia di un giovane ha rischiato di spezzare non una, ma due ... thesocialpost.it Entra in casa della ex incinta al settimo mese e la massacra di botte: giovane arrestato a CaltanissettaLa polizia di Caltanissetta ha arrestato un ventitreenne in flagranza di reato per lesioni personali aggravate, denunciandolo anche per violazione di domicilio ... fanpage.it "Si entra con la tristezza, si esce con il sorriso" Un sogno, due colori, un invito: costruire. Così nasce il Santuario della Divina Misericordia di Ghergenzano, da un piccolo oratorio a un luogo di preghiera continua. La puntata di @orasolaretv2000 è disponibile s x.com Dritto e rovescio. . "Quando uno entra in casa tua, anche se scappa, reagisci come puoi reagire e non puoi prenderti 15 anni di carcere" Giuseppe Cruciani in un confronto con Paolo Cento sulla legittima difesa a #drittoerovescio - facebook.com facebook