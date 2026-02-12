Industria Ue a Rischio | 200 Mila Posti Lavorativi a Minaccia Vertice di Alden Biesen Decisivo per il Futuro

Questa mattina si tiene a Alden Biesen un vertice cruciale per l’industria europea. Le aziende energivore chiedono interventi concreti, mentre sono a rischio circa 200 mila posti di lavoro in tutta l’Unione. La situazione è critica e si aspetta una decisione importante che potrebbe cambiare le sorti di molte imprese e lavoratori.

Industria Ue sull’Orlo: 200 Mila Posti a Rischio e l’Appello Disperato da Alden Biesen. L’industria europea energivora lancia un grido d’allarme. Alla vigilia di un vertice cruciale in Belgio, oltre 1.300 imprese e sindacati chiedono ai leader europei misure urgenti per evitare una spirale di chiusure e licenziamenti. In gioco ci sono 6,6 milioni di posti di lavoro e un settore che genera un fatturato di oltre 1,5 trilioni di euro, minacciato da costi energetici insostenibili e una concorrenza globale sempre più aggressiva. Un Vertice Decisivo per il Futuro dell’Industria. Il 12 febbraio 2026, i Capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea si riuniranno ad Alden Biesen, in Belgio, per affrontare una crisi che rischia di compromettere il tessuto industriale del continente.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Alden Biesen

Secondo il Financial Times, l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel settore bancario potrebbe comportare la perdita di oltre 200.

La crisi dell’industria italiana si fa sentire.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Alden Biesen

Argomenti discussi: Ue al bivio sull'accordo con Trump sulle terre rare per contrastare il monopolio cinese; Le opportunità e i rischi dell’Industrial Accelerator Act per la politica industriale UE; Made in Europe, la svolta industriale dell’Ue tra autonomia strategica e rischio protezionismo; Corte dei conti Ue: senza economia circolare transizione a rischio.

Industria europea a rischio, necessario garantire produzione strategica, innovazione e circolarità nel settore della plasticaIn vista dell’incontro informale dei leader dell’Unione Europea del 12 febbraio, Plastics Europe e i suoi membri hanno sollecitato un’azione politica decisa per stabilizzare e mettere in sicurezza la ... macplas.it

Farmaci. L’Europa perde terreno: settore chiave ma a rischio. L’allarme Efpia da BruxellesLa filiera farmaceutica europea genera un surplus commerciale da 147 miliardi, ma negli ultimi 20 anni ha perso il 25% degli investimenti globali a favore di Usa e ... quotidianosanita.it

Asst Gaetano Pini – CTO di Milano: concorso per 10 posti da infermiere: L’Asst Gaetano Pini – CTO di Milano ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 10 posti da infermiere a tempo pieno e indeterminato, di cui 3 riservat - facebook.com facebook

L’otorino dice che “Milano è uno dei posti peggiori dove respirare”, soprattutto per chi ha problemi e una severa allergia come me. “Lei non ha la possibilità di tornare a Napoli”. Fratm, ma se io potevo tornare a Napoli steve ccà (Amo Milano, eh, ma anche r x.com