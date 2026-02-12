Industria Ue a Rischio | 200 Mila Posti Lavorativi a Minaccia Vertice di Alden Biesen Decisivo per il Futuro
Questa mattina si tiene a Alden Biesen un vertice cruciale per l’industria europea. Le aziende energivore chiedono interventi concreti, mentre sono a rischio circa 200 mila posti di lavoro in tutta l’Unione. La situazione è critica e si aspetta una decisione importante che potrebbe cambiare le sorti di molte imprese e lavoratori.
Industria Ue sull’Orlo: 200 Mila Posti a Rischio e l’Appello Disperato da Alden Biesen. L’industria europea energivora lancia un grido d’allarme. Alla vigilia di un vertice cruciale in Belgio, oltre 1.300 imprese e sindacati chiedono ai leader europei misure urgenti per evitare una spirale di chiusure e licenziamenti. In gioco ci sono 6,6 milioni di posti di lavoro e un settore che genera un fatturato di oltre 1,5 trilioni di euro, minacciato da costi energetici insostenibili e una concorrenza globale sempre più aggressiva. Un Vertice Decisivo per il Futuro dell’Industria. Il 12 febbraio 2026, i Capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea si riuniranno ad Alden Biesen, in Belgio, per affrontare una crisi che rischia di compromettere il tessuto industriale del continente.🔗 Leggi su Ameve.eu
