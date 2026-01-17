Novità in consiglio comunale | anche assessori e consiglieri con bebè possono partecipare da remoto

Il Comune di Concorezzo introduce una novità nel regolamento comunale, consentendo a assessori e consiglieri con bambini piccoli di partecipare alle sedute del consiglio comunale anche da remoto. Questa modifica mira a facilitare l'equilibrio tra impegni professionali e responsabilità familiari, offrendo maggiore flessibilità ai rappresentanti politici neogenitori. La misura si inserisce nell’obiettivo di favorire una partecipazione più inclusiva e sostenibile nel processo decisionale locale.

Essere politici e neogenitori allo stesso tempo. La novità riguarda il Comune di Concorezzo. Attraverso una modifica al regolamento, assessori e consiglieri potranno infatti scegliere tra la presenza dal vivo e la partecipazione in remoto alle sedute del consiglio comunale. Una modalità operativa in vigore dal 2026 che viene garantita solo in particolari casi come, appunto, la maternità o la paternità. A sperimentare per prima il collegamento da remoto previsto dal regolamento, spiegano dal palazzo comunale, sarà il consigliere Maria Piazza, recentemente diventata mamma per la terza volta. Nel corso del consiglio comunale di lunedì 19 gennaio potrà collegarsi da casa e seguire i lavori partecipando in videoconferenza, senza doversi allontanare dalla figlia nata il 13 dicembre scorso. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Frattura in consiglio comunale, il sindaco Termine revoca tre assessori Leggi anche: Nasce il consiglio comunale dei ragazzi, potrà contare su sindaco e quattro assessori Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Novità in consiglio comunale: anche assessori e consiglieri con bebè possono partecipare da remoto - La prima sarà una consigliera che sarà mamma a breve. monzatoday.it

