Lunedì si terranno le elezioni della FIGC, con un candidato in particolare che si distingue come possibile successore di Gravina. Tra gli aspiranti, il nome di Malagò rimane in testa nelle preferenze degli osservatori. La giornata sarà decisiva per determinare chi assumerà il ruolo di presidente e quali saranno le scelte future della federazione calcistica italiana.

di Francesco Spagnolo Elezioni FIGC, il nome di Malagò resta quello in pole position nella corsa al post Gravina. Ma ci sono delle novità importanti in ottica lunedì. Il panorama istituzionale del pallone italiano attraversa una fase di trasformazione radicale dopo il passo indietro di Gabriele Gravina, che ha rinunciato alla carica presidenziale circa una settimana fa. Le manovre per le prossime Elezioni FIGC sono entrate nel vivo, delineando una sfida di potere che deciderà le sorti del movimento per il prossimo quadriennio. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il prossimo lunedì rappresenterà uno snodo cruciale: i club della Lega Serie A si siederanno attorno al tavolo di via Rosellini per elaborare una strategia d’uscita dalla crisi profonda che ha investito il sistema. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Elezioni FIGC, c’è un grande favorito per il post Gravina: la giornata di lunedì si preannuncia decisiva. Il motivo

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