La sauna a infrarossi è la beauty routine di Gwyneth Paltrow Quali sono i suoi effetti?

Gwyneth Paltrow ha scelto la sauna a infrarossi come parte della sua routine di benessere. Sempre più star, come Cindy Crawford, Zac Efron e Halle Berry, si affidano a questa pratica per rilassarsi e prendersi cura del corpo. La sauna a infrarossi sta diventando una tendenza tra le celebrità, che la preferiscono per i suoi presunti effetti benefici.

Come riporta Foxnews in un articolo di gennaio 2026, Cindy Crawford, Zac Efron e Halle Berry sarebbero solo alcune tra le star che stanno intensificando le loro routine di benessere grazie alla crescente tendenza dell'uso della sauna a infrarossi. Gwyneth Paltrow ha anche dichiarato: «Faccio la sauna a infrarossi ogni volta che posso. Quando esco mi sento molto più rilassata e anche più glowy». Ma quali sono i reali benefici? E quelle a uso domestico funzionano tanto quanto quelle dei centri medicali? Per capire meglio la metodica, abbiamo interpellato al Dottor Fabrizio Di Salvio, Head Resident Doctor di Palazzo Fiuggi wellness medical SPA che, tra i dispositivi medicali utilizzati, dispone anche di sauna a infrarossi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Nel 2014, Gwyneth Paltrow e Chris Martin si separarono dopo oltre dieci anni di matrimonio, dando origine al termine "conscious uncoupling".

