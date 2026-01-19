Il video choc dai tunnel di Hamas Raed Dawoud è carcere in Italia con Hannoun

Nel video mostrato in esclusiva, Raed Dawoud si trova in uno dei tunnel di Hamas a Gaza, utilizzati per attività militari. Dawoud esprime soddisfazione per la presenza nel tunnel, lungo circa 900 metri, e ricorda un episodio legato a quella situazione. Accanto a lui, un’altra persona è testimone di questo momento. La scena si inserisce in un contesto di estrema complessità, con Dawoud attualmente detenuto in Italia insieme a Hannoun.

Si chiama Raed Dawoud l’uomo che in esclusiva vi mostriamo mentre gioisce in uno dei tunnel costruiti dai terroristi a Gaza, quelli che Hamas ha usato per anni nelle sue operazioni militari, dicendo: “.Noi ora siamo nel tunnel.900 metri fratello.Ti giuro in quel giorno questo uomo (indica la persona presente con lui alle sue spalle ndr) cosa stava facendo.ma la cosa migliore. è che dopo 37 anni .rientro nella terra della Palestina .è questo che mi tranquillizza. nel senso sensazioni indescrivibili. grazie a Dio.il nostro Dio ci ha consentito di entrare in Palestina. e se Dio vuole ripetiamo una seconda, terza e fino allo sfinimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

In Italia, sono 25 le persone indagate nell’ambito di un’indagine su finanziamenti e attività sospette legate a Hamas. Tra loro, l’architetto arrestato a Genova, che oggi ha incontrato i suoi legali prima dell’interrogatorio di garanzia. Le autorità stanno esaminando i dettagli delle accuse, tra cui il presunto occultamento di fondi e dispositivi elettronici.

Mohammad Hannoun, presidente dell'Associazione palestinesi in Italia, è stato recentemente arrestato per sospetti legami terroristici. Tra le sue frequentazioni, la giudice Silvia Carpanini segnala anche quella con Amr Alshawa, noto finanziatore di Hamas a Portofino. Questa relazione solleva interrogativi sulle reti di sostegno e le connessioni tra figure pubbliche e ambienti rischiosi.

