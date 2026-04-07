Dopo cinque mesi di attesa, il disegno di legge 1136, che prevede il divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni, è stato ripresentato in Parlamento. Mentre il governo sta elaborando un altro testo, i genitori commentano che la legislatura sta per terminare senza aver visto ancora chiarimenti sulla questione. La discussione torna al centro del dibattito politico dopo il periodo di stallo.

Dopo 5 mesi in freezer, è riapparso il ddl 1136 per imporre il divieto di accesso ai social network ai minori di 15 anni. Mercoledì mattina sarà discussa nell’ottava commissione del Senato, dove giace dal 21 ottobre 2025. A suonare la sveglia è stato il drammatico caso della prof accoltellata a Trescore, in provincia di Bergamo, da un tredicenne delle scuole medie. Intanto, il governo Meloni è al lavoro su un altro testo, destando preoccupazione nelle associazioni delle famiglie: “Temiamo che una nuova proposta dell’esecutivo non possa vedere la luce prima della fine della legislatura, tra un anno”, dice Antonio Affinita, direttore generale del Moige (Movimento italiano genitori), interpellato da ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Divieto social per i minori, il ddl di FdI scongelato dopo 5 mesi. Ma il governo lavora su un altro testo. Genitori: “Intanto finisce la legislatura”

“Divieto dei social per i minori? Se lo Stato non agisce rischia risarcimento danni”. Ma il governo ha congelato il ddl da ottobreC’è voluto l’episodio della professoressa accoltellata da un ragazzino delle scuole medie, a Trescore in provincia di Bergamo, per risollevare la...

Divieto social ai minori, il governo blocca la legge da 6 mesi: in un’Europa che corre, l’Italia resta indietroC’è voluta la vicenda di una professoressa, aggredita da un tredicenne in una scuola media di Trescore Balneario, per riaccendere i riflettori su una...

Temi più discussi: Il mondo vieta i social agli adolescenti: la mappa dei divieti (e la situazione in Italia); Divieto dei social per i minori? Se lo Stato non agisce rischia risarcimento danni. Ma il governo ha congelato il ddl da ottobre; Ue prepara nuove linee guida per limitare l’impatto dei social media sui minori; Niente social per gli under 15, l’Italia ci pensa ma la strada è in salita.

Ddl social minori in commissione, Floridia(M5S): Senza educazione, ogni divieto è solo facciata. Il comunicatoDdl divieto social under quindici in commissione. Floridia chiede un'educazione digitale concreta al posto di restrizioni giudicate di pura facciata ... orizzontescuola.it

La proposta del Veneto per vietare i social ai minori di 14 anni in tutta ItaliaL'ha promossa il presidente Alberto Stefani con un'iniziativa regionale che secondo lui arriverà in parlamento in pochi mesi ... ilpost.it

Tg Sicilia. . Minori e social: divieto sotto i 15 anni Tg Sicilia tutti i giorni alle 13:30, 20:00, 00:45 - sabato e domenica 8:00, 9:00, 13:30, 20:00, 00:45 su Antenna Sicilia - Canale 10 #antennasicilia #informazione - facebook.com facebook

I colossi tech Facebook, TikTok e YouTube sono sotto indagine in Australia per possibili violazioni del divieto da poco introdotto di accesso ai social media sotto i 16 anni. #ANSA x.com