Dimmi La Verità | Alessandro Rico | Tensione inaudita tra amministrazione Trump e Vaticano

Ecco il nuovo episodio di #DimmiLaVerità del 10 aprile 2026, con Alessandro Rico che approfondisce le recenti tensioni tra l’amministrazione Trump e il Vaticano. La situazione si manifesta attraverso dichiarazioni pubbliche e scontri diplomatici tra le due parti. Non sono stati riferiti dettagli specifici sui motivi alla base di questa tensione, ma si registrano frequenti contrasti ufficiali e comunicati contrapposti.

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