Dimmi La Verità | Alessandro Rico | Il discorso di Trump a Davos è senza fronzoli

Ecco #DimmiLaVerità del 21 gennaio 2026. Con Alessandro Rico analizziamo il discorso di Donald Trump a Davos, evidenziando punti chiari e senza artifici retorici. Un commento diretto e obiettivo, per comprendere meglio i contenuti e le implicazioni delle sue parole in un contesto globale.

Ecco #DimmiLaVerità del 21 gennaio 2026. Con il nostro Alessandro Rico commentiamo il discorso di Donald Trump a Davos senza fronzoli e luoghi comuni. Ecco #DimmiLaVerità del 20 gennaio 2026. Il generale Giuseppe Santomartino traccia un quadro della situazione internazionale alla luce delle ultime mosse di Donald Trump. Ecco #DimmiLaVerità del 19 gennaio 2026. Con il deputato del M5s Marco Pellegrini commentiamo gli ultimi sviluppi di politica internazionale tra Groenlandia e Gaza. Ecco #DimmiLaVerità del 18 gennaio 2026. La deputata di Azione Federica Onori commenta lo smarcamento del M5s sulla risoluzione sull'Iran. 🔗 Leggi su Laverita.info

Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «Bisogna mettere un argine all'emergenza sicurezza»Nel nuovo appuntamento di #DimmiLaVerità del 7 gennaio 2026, Alessandro Rico analizza la situazione dell'emergenza sicurezza in Italia.

