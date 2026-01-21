Dimmi La Verità | Alessandro Rico | Il discorso di Trump a Davos è senza fronzoli

21 gen 2026

Ecco #DimmiLaVerità del 21 gennaio 2026. Con Alessandro Rico analizziamo il discorso di Donald Trump a Davos, evidenziando punti chiari e senza artifici retorici. Un commento diretto e obiettivo, per comprendere meglio i contenuti e le implicazioni delle sue parole in un contesto globale.

