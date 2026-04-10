Dichiarazione precompilata 2026 | perché il quadro compensi e ritenute è vuoto per le partite Iva

Per la dichiarazione precompilata del 2026, i lavoratori autonomi e professionisti si trovano con un quadro dei compensi e delle ritenute vuoto. La piattaforma online non fornisce ancora i dati necessari relativi ai redditi e alle trattenute effettuate, lasciando quindi alcune sezioni prive di informazioni. Questa mancanza di dettagli rende difficile per i contribuenti compilare correttamente la dichiarazione senza ulteriori ricerche o documenti.

La dichiarazione precompilata arriva anche per autonomi e professionisti, ma senza le informazioni chiave. Tra certificazioni tardive e sistemi non allineati, il rischio è trasformare la semplificazione promessa in un nuovo carico di lavoro. Cosa è successo e cosa fare ora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dichiarazione precompilata, brutta sorpresa per le partite Iva: il quadro dei compensi e delle ritenute è vuotoDoveva essere l’anno della semplificazione definitiva per le partite Iva, con l’estensione ufficiale della dichiarazione dei redditi precompilata ai...

Precompilata 2026, le novità sul modello 730 disponibile ad aprile: come cambia la dichiarazione dei redditiIl modello 730 per la dichiarazione dei redditi 2026 sarà a disposizione dal 30 aprile.

Temi più discussi: Dichiarazione dei redditi, dal 30 aprile arriva il 730 precompilato; 730/2026: prepararsi al via del 30 aprile; Agenzia delle entrate, a fine mese on line il modello 730: le novità del 2026 per la dichiarazione; Modello Redditi PF 2026 precompilato: istruzioni, obblighi e scadenze.

Dichiarazione precompilata 2026: perché il quadro compensi e ritenute è vuoto per le partite IvaÈ qui che si genera il cortocircuito: la dichiarazione viene pubblicata prima di essere realmente completa. E così, proprio nella sezione più importante per le partite Iva, quella dedicata a compensi ... fanpage.it

Redditi precompilati, quando accettare la dichiarazione automatica conviene davveroDichiarazione precompilata 2026: quando conviene davvero usarla e perché Dal 30 aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile online la dich ... assodigitale.it

Il modello 730/2026 (redditi 2025) si presenta entro il 30 settembre 2026. La dichiarazione precompilata è disponibile dal 30 aprile, con invio possibile dal 20 maggio. Inviare la dichiarazione in anticipo (entro maggio/giugno) permette di ricevere eventuali rim - facebook.com facebook

Dichiarazione precompilata, arriva il 730 per il 2026: tutte le novità e le detrazioni x.com