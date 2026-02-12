Dagli atleti Usa a quelli del Giappone | tutti pazzi e sbalorditi per la pasta a forma di anelli degli Olimpiadi – Video
Una nuova tendenza sta prendendo piede tra gli atleti nei villaggi olimpici di Milano e Cortina. Tutti vogliono assaggiare la pasta a forma di anelli, il simbolo delle Olimpiadi. Sui social circolano video di atleti di vari paesi che si divertono a mangiarla e a scattare foto. La curiosità è tanta e anche chi non è italiano si lascia conquistare da questa novità culinaria.
Una nuova mania sta attraversando i villaggi olimpici di Milano-Cortina 2026: la pasta a forma di anelli, simbolo delle Olimpiadi. Dagli atleti statunitensi a quelli giapponesi, passando per i norvegesi: quasi tutti hanno immortalato il particolare formato di pasta rendendolo in poche ore virale sui social.
