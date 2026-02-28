Cascata delle Marmore il museo Hydra inaugura il 2026 | Esperienza sensoriale e culturale unica GALLERIA FOTOGRAFICA

Il museo Hydra sarà inaugurato nel 2026 vicino alla Cascata delle Marmore. L’obiettivo è offrire ai visitatori un’esperienza immersiva che combina percorsi sensoriali e tecnologie innovative. L’esposizione si concentrerà sulla storia e le caratteristiche naturali della cascata, creando un percorso che permette di esplorare l’area in modo coinvolgente e interattivo. La galleria fotografica accompagnerà l’intera visita.

Un racconto immersivo per esplorare le particolarità e la storia della Cascata delle Marmore, attraverso percorsi sensoriali e tecnologie all'avanguardia. Il museo multimediale Hydra – in località Belvedere Superiore – ha debuttato nel corso del weekend, a seguito delle prime prenotazioni.