Denuncia condomino per stalking ma le telecamere sconfessano la vittima | torna libero l' indagato

Un uomo accusato di aver perseguitato una donna nello stesso condominio è stato rimesso in libertà dopo che le telecamere di sorveglianza hanno smentito le denunce. La donna aveva presentato una serie di denunce, circa dodici episodi, attribuendoli all’indagato. Tuttavia, le registrazioni video e audio fornite dalla difesa non hanno confermato le accuse, portando alla decisione di revocare la misura restrittiva.

Accusato di una serie di atti e condotte persecutorie nei confronti di una donna residente nello stesso condominio, torna in libertà perché quanto sostenuto in denunce - una dozzina gli episodi in esame - non troverebbe riscontro nelle prove audio-video prodotte dalla difesa durante. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Operazione "Clean", il Riesame scarcera un indagato: torna libero Torna libero un esattore del pizzo, era finito in carcere dopo la denuncia di un imprenditore edilePadre e figlio avrebbero minacciato e chiesto il pizzo ad un imprenditore edile che però li aveva denunciati entrambi facendoli arrestare.