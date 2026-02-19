Torna libero un esattore del pizzo era finito in carcere dopo la denuncia di un imprenditore edile

Un esattore del pizzo è stato rilasciato dopo essere stato arrestato per aver minacciato e chiesto denaro a un imprenditore edile. La denuncia dell’uomo ha portato all’arresto di padre e figlio, coinvolti nelle intimidazioni. Gli investigatori hanno ricostruito le pressioni esercitate per ottenere il pagamento illecito, mentre le autorità hanno confermato che il pagamento non è mai stato effettuato. La decisione di rilasciare l’esattore arriva dopo i controlli e le verifiche sui fatti. La vicenda continua a tenere banco nella zona.

Padre e figlio avrebbero minacciato e chiesto il pizzo ad un imprenditore edile che però li aveva denunciati entrambi facendoli arrestare. Adesso il tribunale del Riesame ha disposto la scarcerazione di Giusto Vernengo e, pur confermando la detenzione in cella per il genitore, Giuseppe Vernengo, ha escluso i gravi indizi di colpevolezza per due contestazioni. I giudici hanno in parte accolto i ricorsi degli avvocati Giulio Bonanno e Salvina Mastrandrea, che difendono gli indagati. In particolare per Vernengo junior la misura cautelare del carcere è stata sostituita con quella più lieve del divieto di dimora a Palermo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Padre e figlio arrestati per estorsioni a imprenditore edile a Palermo: chiedono pizzoPadre e figlio sono finiti in manette a Palermo, accusati di aver chiesto il pizzo a un imprenditore edile.

Mafia, imprenditore edile si ribella al pizzo: scattano due arrestiLa polizia ha arrestato due persone che minacciavano e aggredivano un imprenditore edile per costringerlo a pagare il pizzo.

