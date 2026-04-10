David Coulthard e l'avvertimento su Kimi Antonelli | Cambierà Ricordatevi queste parole

Un ex pilota di Formula 1 ha espresso preoccupazione riguardo a un giovane pilota di 19 anni della Mercedes. Secondo lui, con il tempo, il rapporto del pilota con i media cambierà e perderà l’ingenuità che finora lo ha reso amato. Le sue parole sono state pronunciate in un’intervista e si riferiscono a un possibile mutamento nel modo in cui il giovane si relazionerà con il pubblico e i giornalisti.

L'ex pilota di F1 è convinto che, nel rapporto coi media, il 19enne bolognese della Mercedes perderà un po' di quella innocenza del bravo ragazzo che lo rende così empatico. "Guardate cosa è successo a Piastri l'anno scorso". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Ferrari avrà l’ADUO in F1, Kimi Antonelli conferma: “Si avvicineranno moltissimo” La reazione di Kimi Antonelli alla pole in Giappone spiega cos’ha di speciale: “Peccato per l’errore”Kimi Antonelli conquista la pole al GP del Giappone della F1 2026 a Suzuka e colpisce per la reazione a caldo: niente trionfalismi, solo lucidità e... Temi più discussi: David Coulthard ha annunciato che parteciperà al Gran Premio Storico di Francia KENNOL del 2026.; Il suggerimento di David Coulthard a George Russell: Deve dichiarare guerra ad Antonelli; F1 - Max Verstappen fa salire la tensione con i media: David Coulthard rompe il silenzio dopo l'incidente di Suzuka; F1 | Coulthard: La Formula 1 non cambierà per Verstappen. David Coulthard avverte l’Aston Martin: non fidatevi della faccia amichevole di Jonathan Wheatley.David Coulthard ha recentemente definito Jonathan Wheatley un combattente, un messaggio che dovrebbe risuonare tra gli staff del team Aston Martin. Questo elogio giunge in un momento cruciale per il ... napolipiu.com Il suggerimento di David Coulthard a George Russell: Deve dichiarare guerra ad AntonelliDopo l’exploit inaugurale nel GP d'Australia, il percorso di George Russell ha subito una frenata nei successivi appuntamenti asiatici del Mondiale 2026 ... oasport.it David #Coulthard ha parlato della situazione attuale in casa #Mercedes con George #Russell che deve iniziare a minare la fiducia del suo compagno Kimi #Antonelli se vuole puntare al titolo quest’anno: le sue parole #f1 #formula1 #f12026 #formula1it #form - facebook.com facebook Il suggerimento di David Coulthard a George Russell: “Deve dichiarare guerra ad Antonelli” - x.com