Morata entra in campo ed esce dall'incubo quasi in lacrime | Il gol più importante della mia vita

Alvaro Morata ha segnato il suo primo gol con la maglia del Como, dopo quasi otto mesi di digiuno. È successo nel finale di Fiorentina-Como, e lui stesso si è emozionato fino alle lacrime.

Alvaro Morata è ritornato al gol dopo un'astinenza che durava da 8 mesi, nel finale di Fiorentina-Como, siglando la sua prima rete in assoluto con la maglia lariana: "Un gruppo eccezionale dentro e fuori dal campo, le persone non lo sanno cosa c'è dietro alla mia emozione".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Morata Gol John Victor si fa male ed esce dal campo in lacrime dopo aver regalato un gol all’Aston Villa Durante una partita tra Nottingham Forest e Aston Villa, John Victor, portiere dei Forest, ha commesso un errore che ha portato a un gol avversario. Giulia De Lellis pazza di Tony Effe: “È l’amore della mia vita e il più sexy del mondo. Grata a chi non c’è più” Giulia De Lellis condivide il suo stato d’animo a pochi mesi dal traguardo dei 30 anni, tra l’amore per Tony Effe e la gioia della maternità. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Morata Gol Argomenti discussi: Morata entra in campo ed esce dall'incubo, quasi in lacrime: Il gol più importante della mia vita; Fabregas è paziente: A Baturina serve tempo, Morata ha voglia ma dobbiamo stare attenti; Pagelle Fiorentina-Como 1-3, Fabregas show anche in Coppa Italia: Nico Paz la ribalta, Morata segna al rientro; DAI CAMPI – Ismajli, l’esito degli esami! Novità Bellanova, Milinkovic, Simeone, Camarda, Morata, Neres…. Morata entra in campo ed esce dall’incubo, quasi in lacrime: Il gol più importante della mia vitaAlvaro Morata è ritornato al gol dopo un'astinenza che durava da 8 mesi, nel finale di Fiorentina-Como, siglando la sua prima rete in assoluto con la ... fanpage.it Morata, dalla Turchia: La moglie vuole riportarlo in Italia. Ma Alice Campello dice: A Istanbul...Alvaro Morata torna a giocare in Italia? L'attaccante spagnolo, che nell'ultimo anno ha giocato nel Milan e nel Galatasaray, sarebbe ad un passo dal Como. Secondo i media turchi la scelta sarebbe ... corrieredellosport.it Nico Paz entra dalla panchina e ribalta la partita: Como ai quarti di Coppa Italia Viola in vantaggio grazie alla rete di Piccoli nel primo tempo, ma la gioia dura poco: Sergi Roberto e Nico Paz ribaltano il match. Alvaro Morata torna al gol e mette la ciliegina su - facebook.com facebook Il Como va ai quarti di finale di Coppa Italia Battuta la Fiorentina al Franchi grazie ai gol di Sergi Roberto e Nico Paz. Nel finale entra e segna anche Álvaro Morata dopo un lungo infortunio: non trovava la rete dallo scorso 24 maggio È un risultato storico: il x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.