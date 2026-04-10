La Commissione europea ha approvato un aiuto di 211 milioni di euro destinato all’Italia per finanziare lo sviluppo di ricetrasmettitori ottici fotonici basati sul grafene. L’investimento viene assegnato a una piccola e media impresa italiana specializzata in tecnologie per i chip, che si occupa di progetti nel settore dei chip fotonici e delle applicazioni legate al grafene. L’autorizzazione riguarda specificamente il sostegno pubblico concesso dal governo italiano in ambito di ricerca e innovazione.

AGI - Via libera della Commissione europea a un sostegno da 211 milioni di euro dello Stato italiano per lo sviluppo di ricetrasmettitori ottici fotonici basati sul grafene da parte di CamGraPhIC, pmi italiana attiva nelle tecnologie per i chip. L'aiuto, approvato nell'ambito delle regole Ue sugli aiuti di Stato, sarà erogato sotto forma di sovvenzione diretta e servirà a rafforzare un progetto industriale che sarà sviluppato tra Pisa, in Toscana, e Bergamo, in Lombardia, con il coinvolgimento di università e organizzazioni di ricerca e tecnologia. I ricetrasmettitori ottici sono componenti che consentono di trasmettere e ricevere dati attraverso la luce, invece che con elettroni, all'interno dei chip.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Dalla Ue via libera ad aiuti di Stato italiani per chip fotonici al grafene

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