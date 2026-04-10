Dalla Ue via libera ad aiuti di Stato italiani per chip fotonici al grafene
La Commissione europea ha approvato un aiuto di 211 milioni di euro destinato all’Italia per finanziare lo sviluppo di ricetrasmettitori ottici fotonici basati sul grafene. L’investimento viene assegnato a una piccola e media impresa italiana specializzata in tecnologie per i chip, che si occupa di progetti nel settore dei chip fotonici e delle applicazioni legate al grafene. L’autorizzazione riguarda specificamente il sostegno pubblico concesso dal governo italiano in ambito di ricerca e innovazione.
AGI - Via libera della Commissione europea a un sostegno da 211 milioni di euro dello Stato italiano per lo sviluppo di ricetrasmettitori ottici fotonici basati sul grafene da parte di CamGraPhIC, pmi italiana attiva nelle tecnologie per i chip. L'aiuto, approvato nell'ambito delle regole Ue sugli aiuti di Stato, sarà erogato sotto forma di sovvenzione diretta e servirà a rafforzare un progetto industriale che sarà sviluppato tra Pisa, in Toscana, e Bergamo, in Lombardia, con il coinvolgimento di università e organizzazioni di ricerca e tecnologia. I ricetrasmettitori ottici sono componenti che consentono di trasmettere e ricevere dati attraverso la luce, invece che con elettroni, all'interno dei chip.🔗 Leggi su Agi.it
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