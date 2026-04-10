È in programma il Monferr’Autore Festival, che si terrà in diverse località della regione. Sono stati annunciati quattordici eventi ufficiali, con altri ancora in fase di definizione. Il festival coinvolge dodici comuni e vede la partecipazione di artisti noti, tra cui cantanti e musicisti di rilievo. L’evento si svolge nel corso di diverse settimane, attirando un pubblico numeroso e appassionato.

ALESSANDRIA – Quattordici appuntamenti annunciati e vari altri in via di definizione, dodici comuni coinvolti, ospiti di grande prestigio. Prende sempre più forma il Monferr’Autore Festival, la manifestazione di incontri, racconti, canzoni e visioni che tra aprile e luglio attraverserà diversi comuni della provincia di Alessandria, portando la musica e la cultura nel cuore di uno dei territori più suggestivi d’Italia, il Monferrato (sito Unesco) e i suoi dintorni. Il cartellone, firmato dal giornalista e operatore culturale Enrico Deregibus, si arricchisce di nuovi nomi che ne confermano lo spessore e l’eterogeneità: Violante Placido, Davide Van De Sfroos, Dente, Gianni Coscia e due serate serata omaggio per Enzo Jannacci e Andrea Parodi, quest’ultima in un evento off in Valsusa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Da Violante Placido a Van De Sfroos, da Mauro Pagani a Ron: cresce l’attesa per il Monferr’Autore Festival

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