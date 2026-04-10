A Curtatone, il Comune ha modificato il piano di manutenzione delle strade a causa dell’aumento del costo del bitume. La decisione prevede di realizzare solo l’80% dei lavori programmati inizialmente, concentrando le risorse sulle arterie più insidiose. Questa scelta deriva dall’impossibilità di coprire tutte le strade previste con i fondi disponibili, che ora devono essere redistribuiti in modo più mirato.

Il Comune di Curtatone ha dovuto ricalibrare il proprio piano di manutenzione stradale a causa dell’impennata dei prezzi del bitume, decidendo di concentrare le risorse disponibili sulle strade più urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini. Nonostante l’avvio operativo delle squadre, l’aumento dei costi delle materie prime registrato nel mese di marzo impone una gestione estremamente prudente del budget da 1,2 milioni di euro stanziato per gli interventi. Le due squadre tecniche sono già scese in campo per intervenire sui tratti urbani più critici e sulle vie con un volume di traffico più elevato. L’obiettivo primario resta quello di migliorare sia la vivibilità che la sicurezza stradale nei centri abitati, partendo dai punti dove il manto è più deteriorato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Curtatone: il caro bitume taglia i lavori, solo l’80% si farà

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