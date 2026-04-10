Domenica 12 aprile alle 15:00 si sfidano Crystal Palace e Newcastle in un match di Premier League. I Magpies sono avanti in classifica di tre punti rispetto ai londinesi, che hanno disputato una partita in meno. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e le quote di scommessa sono state rese note. La partita rappresenta un’opportunità importante per la squadra ospite di consolidare la propria posizione.

Crystal Palace e Newcastle sono divisi da soli tre punti in classifica a favore degli ospiti ma i londinesi hanno giocato una partita in meno. Il recupero contro il Man City ovviamente non sarà facile comunque bisogna giocarlo. I Magpies restano sulla sconfitta nel derby contro il Sunderland, che è seguita al terribile 7-2 rimediato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Crystal Palace-Newcastle (domenica 12 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici: Occasione per i Magpies

Crystal Palace-Newcastle (domenica 12 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiCrystal Palace e Newcastle sono divisi da soli tre punti in classifica a favore degli ospiti ma i londinesi hanno giocato una partita in meno.