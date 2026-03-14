Domenica 15 marzo 2026 alle 15:00 si gioca la partita tra Crystal Palace e Leeds. Il Crystal Palace, dopo aver vinto in casa del Tottenham il 5 marzo, ha ormai assicurato la permanenza in Premier League per la prossima stagione. La squadra londinese potrà così dedicarsi completamente alla Conference League. La sfida si svolge allo stadio di Crystal Palace.

La vittoria del 5 marzo che il Crystal Palace ha ottenuto in casa del Tottenham ha praticamente garantito al club londinese la permanenza in Premier League anche nella prossima stagione, e questo permetterà alle Eagles di concentrarsi esclusivamente sulla Conference League. Dopo il deludente 0-0 contro l’AEK Larnaca a Selhurst Park, tutti gli occhi saranno puntati sulla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Crystal Palace-Leeds (domenica 15 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

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