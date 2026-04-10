Giuseppe Cruciani ha preso posizione a favore di Massimiliano Allegri, rispondendo alle critiche ricevute negli ultimi giorni. Secondo il conduttore radiofonico, le accuse rivolte all’allenatore sono state molte e frequenti, e ha sottolineato come i detrattori siano particolarmente attivi. Cruciani ha commentato anche le tensioni che si sono create intorno alla squadra e alle discussioni pubbliche che sono seguite.

La sconfitta del 'Maradona' contro il Napoli ha scatenato un'ondata di critiche nei confronti di Massimiliano Allegri. Il tecnico del Milan viene accusato di difensivismo e mancanza di coraggio, specialmente da parte di chi non è mai stato un suo grande estimatore. Tuttavia, la classifica dice che i rossoneri sono ancora in lotta (e con un buon vantaggio) per l'obiettivo minimo prefissato ad inizio stagione: la qualificazione in Champions League. In merito alle polemiche degli ultimi giorni, Giuseppe Cruciani si è schierato dalla parte di Allegri. Di seguito, il suo intervento a 'Numer1', podcast che conduce insieme a Sandro Sabatini e Ivan Zazzaroni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cruciani: “I detrattori di Allegri sono scatenati. La gente è ossessionata perché dice che il Milan…”

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"Invoca prevenzione ma se bussano alla #Salis...". #Cruciani sotterra #Bonelli sulla sicurezza #DrittoeRovescio x.com

Dritto e rovescio. . "Quando uno entra in casa tua, anche se scappa, reagisci come puoi reagire e non puoi prenderti 15 anni di carcere" Giuseppe Cruciani in un confronto con Paolo Cento sulla legittima difesa a #drittoerovescio - facebook.com facebook