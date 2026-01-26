Crans-Montana la Procura di Roma invia investigatori per affiancare gli svizzeri nelle indagini sui Moretti

La Procura di Roma ha annunciato l'invio di investigatori per collaborare con le autorità svizzere nelle indagini sulla strage di Crans-Montana, focalizzandosi sui soggetti legati ai Moretti. L'obiettivo è approfondire le responsabilità e fare chiarezza sui fatti, garantendo un’azione congiunta e coordinata tra le forze di polizia italiane e svizzere.

Nell'ambito delle indagini sulla strage di Crans-Montana e sui Moretti la Procura di Roma è pronta a inviare un team di investigatori composto da agenti della Squadra Mobile, per affiancare gli omologhi svizzeri nelle attività. La richiesta è contenuta nella rogatoria trasmessa giorni fa ai magistrati di Sion che indagano sulla tragedia di Capodanno. La richiesta della Procura di Roma su Crans-Montana e i Moretti Jacques Moretti scarcerato dopo il pagamento della cauzione Il precedente incendio del 2024 La richiesta della Procura di Roma su Crans-Montana e i Moretti Nella rogatoria trasmessa alcuni giorni fa ai magistrati di Sion che indagano sulla strage di Crans-Montana, in cui sono morte 40 persone, tra cui 6 italiani, la Procura di Roma si è detta pronta a inviare un team di agenti della Squadra Mobile per supportare i colleghi svizzeri nelle indagini.

