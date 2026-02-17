Jutta Leerdam ha attirato l’attenzione dopo aver mostrato accidentalmente la zip abbassata del suo reggiseno durante un evento pubblico, causando polemiche sui social. La campionessa olandese, vincitrice dell’oro olimpico nei 1000 metri di speed skating a Milano-Cortina 2026 con un record di 1:12, si è trovata al centro di discussioni anche per un video in cui piangeva mentre promuoveva un eyeliner. In breve tempo, le immagini sono diventate virali e hanno alimentato diverse critiche sulla sua immagine pubblica.

C’è un fotogramma che in Olanda che sta facendo discutere. È quello di Jutta Leerdam, oro olimpico nei 1000 metri di speed skating a Milano-Cortina 2026 con tanto di record – 1:12.31 – che abbassa la zip della tuta arancione e lascia intravedere il reggiseno bianco firmato Nike. Le lacrime le fanno colare il trucco, lo sguardo è un misto di liberazione e calcolo. In pochi secondi, l’impresa sportiva diventa anche un’operazione di marketing globale. La scena, rilanciata dall’account Instagram di Nike, ha trasformato un trionfo olimpico in una case history da manuale. Secondo l’esperta di marketing Frederique de Laat, quel gesto potrebbe valerle forse più di un milione di dollari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La zip abbassata per il reggiseno firmato, le lacrime per pubblicizzare un eyeliner: è polemica su Jutta Leerdam, “così ha guadagnato più di un milione”

