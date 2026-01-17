Firenze troppo cara anche per Pitti Hotel e ristoranti costi alle stelle E tanti disagi per i lavori alla Fortezza

A Firenze, i costi elevati di hotel e ristoranti stanno influenzando anche il settore fieristico, in particolare Pitti Immagine. I recenti aumenti dei prezzi e i disagi legati ai lavori alla Fortezza pongono nuove sfide alla città, mettendo a rischio uno dei suoi principali motori economici. Questa situazione evidenzia come la crescita dei costi possa avere ripercussioni su diversi settori, richiedendo attenzione e strategie di adattamento.

di Antonio Passanese Che vivere a Firenze sia sempre più difficile non è una novità. Ma che il caro prezzi – soprattutto di alberghi e ristoranti – rischi ora di danneggiare anche uno dei suoi asset economici più importanti, ovvero il comparto fieristico e in particolare Pitti Immagine, dovrebbe far riflettere. La città, da anni al centro di un flusso turistico crescente, sta diventando ostile non solo per i residenti, ma anche per chi vi arriva per motivi professionali, con costi giudicati fuori scala in occasione dei grandi eventi. A suonare il campanello d'allarme è stata Antonella Mansi, presidente del Centro di Firenze per la Moda Italiana (che controlla l'85% di Pitti), in una dichiarazione pubblicata su La Nazione: "I costi sono un problema vero, addirittura proibitivo per alcune fasce di soggetti delle nostre fiere".

Firenze, chiude Pitti Uomo: stabile la presenza di buyers esteri (ma calano gli italiani) - La classifica dei principali mercati esteri vede in testa la Germania, seguita da Regno Unito, Spagna, Olanda, Turchia, Giappone, Stati Uniti, Francia, Svizzera, Belgio, Grecia e Portogallo. corrierefiorentino.corriere.it

