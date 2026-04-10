Condannato a pagare 33mila euro per i commenti sotto un suo post giudicato legittimo | il caso del giornalista Fabio Butera all’esame della Cassazione

Nel 2018, un giornalista ha pubblicato un post su Facebook che ha suscitato commenti giudicati legittimi. A seguito di alcune reazioni, è stato condannato a pagare 33 mila euro per le opinioni espresse nei commenti sotto il suo messaggio. La vicenda è ora all’esame della Cassazione, che dovrà pronunciarsi sulla validità della condanna e sulla responsabilità del giornalista in relazione ai commenti lasciati dagli utenti.

Tutto inizia con un post su Facebook nel 2018. Dopo aver effettuato le opportune verifiche con le fonti, Fabio Butera, giornalista videomaker, oggi giornalista Rai, in un post Facebook contesta la ricostruzione fatta da un articolo del Giornale di Vicenza, sulla vicenda di alcuni richiedenti asilo di un centro della città veneta che avrebbero protestato, per poter guardare il campionato su Sky. Notizia rilanciata da esponenti politici nazionali di primo piano e che aveva innescato discorsi d’odio verso i migranti, ma che, secondo quanto verificato dal giornalista, era frutto di una ricostruzione imprecisa dei fatti. Portato in tribunale dall’autore dell’articolo, il giudice ha stabilito che quanto scritto da Butera nel post fosse documentato e legittimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Condannato a pagare 33mila euro per i commenti sotto un suo post giudicato legittimo: il caso del giornalista Fabio Butera all’esame della Cassazione Leggi anche: Condannato a pagare 33mila euro per i commenti sotto un suo post giudicato legittimo: il caso del giornalista Fabio Butera al vaglio della Cassazione Giornalista non rimuove commenti d’odio sotto il suo post ed è caso giudiziario: condannato a pagare 33mila euroIl caso del giornalista Butera è diventato un caso molto delicato per cui si attende la sentenza della cassazione, che dovrà stabilire se la... Temi più discussi: I commenti sui social possono costare caro; Il caso di Fabio Butera: i giornalisti non devono essere responsabili per i commenti pubblicati sui social media da terzi; Fino a che punto sei responsabile dei commenti altrui sui tuoi account social? Il caso di Fabio Butera arriva in Cassazione; 10 aprile RNB a sostegno di Fabio Butera giornalista condannato a pagare 33mila euro per non aver rimosso commenti sotto il suo post. Condannato a pagare 33mila euro per non aver rimosso commenti sotto il suo post: caso in CassazioneLa vicenda del giornalista Fabio Butera, che smontò la bufala dei richiedenti asilo che volevano Sky, rilanciata dall’allora ministro dell’Interno Salvini. Il ... repubblica.it Sit-in per Fabio Butera: Condanna giornalisti per commenti terzi è onere troppo gravoso(LaPresse) - Siamo tutti qui per affermare un principio semplice: essere condannati per i commenti di terzi sotto un proprio post ... stream24.ilsole24ore.com Oggi, davanti alla Cassazione a Roma, si è svolto un sit-in a sostegno del giornalista Fabio Butera, in attesa della decisione sulla condanna a pagare 33mila euro per dei commenti offensivi scritti da altri utenti sotto un suo post Facebook. #Report è al fianco d x.com Caso Butera, attesa per la sentenza della Cassazione Oggi, davanti alla Corte di Cassazione a Roma, si è svolto il sit-in a sostegno del giornalista Fabio Butera, in attesa della decisione su un caso che sta facendo discutere tutto il mondo dell’informazione, i - facebook.com facebook