Secondo recenti dati epidemiologici, si stima che in Italia venga diagnosticato autismo in circa un bambino ogni 70. Attualmente, si calcola che siano almeno 600mila le persone con diagnosi di autismo nel paese, con un’incidenza che continua a crescere. Queste cifre evidenziano l’entità del fenomeno e il numero di famiglie coinvolte, portando alla luce una realtà che richiede maggiore attenzione e risposte concrete.

“L’epidemiologia è scioccante: diagnostichiamo l’ autismo in 1 bambino ogni 70, e stimiamo almeno 600.000 persone in Italia. Ma dobbiamo uscire fuori dal loop che riduce la neurodivergenza a problema e non consente di valutarla come risors a”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è lo psichiatra Tonino Cantelmi, professore dell’Università Gregoriana, alla vigilia dell’incontro ‘ Oltre lo sguardo: comprendere e accogliere l’autismo ’, in programma oggi a Roma alle 19.00 presso l’Auditorium San Pio X (Piazza della Balduina 67), a Roma. “D’altro canto le prime 10 persone più ricche del mondo hanno ricevuto una diagnosi di neurodivergenza (Adhd o spettro autistico)”, nota Cantelmi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Comprendere l’autismo: quando la neurodivergenza diventa una risorsa

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A volte davvero fatico a comprendere il motivo di questa cattiveria nella gente. Boh. Non che mi cambi la vita eh, peró fatico proprio a comprenderla. x.com