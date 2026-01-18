Il cinema può essere uno strumento efficace per comprendere la neurodivergenza. Mercoledì 23 gennaio 2026, a Firenze, si terrà l'evento

Firenze, 18 gennaio 2026 – Si svolgerà mercoledì prossimo la serata speciale dedicata al racconto della neurodivergenza attraverso il linguaggio del cinema: “Autismo al cinema”, in programma da Itaca, in via San Domenico 22, che vedrà protagonista Filippo Zoi, giovane autore ben noto al pubblico fiorentino, al centro di due opere che intrecciano immaginazione, esperienza personale e consapevolezza sociale. L’iniziativa prenderà il via alle ore 19,15 con un’apericena, mentre alle 20,30 sarà proiettato il cortometraggio animato TorSolo nel bosco segreto delle fate, realizzato da In-Armonia APS Orchestra Regionale Inclusiva Toscana nell’ambito del progetto Cartoonability 202324, su storia e disegni di Filippo Zoi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Autismo al cinema, due film per raccontare la neurodivergenza

Leggi anche: Autismo e neurodivergenza, a Bucchianico l’incontro con la dottoressa Paola Giosuè

Leggi anche: Now You See Me 3 | Due nuove clip dal film in arrivo al cinema

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Girl bullies sister with autism certificate #movie #film #horror

quanti di voi sono andati al cinema coi propri figli autistici Io con Daniel ho aspettato finché avesse nove anni e dall’idea di una mamma è nata questa bella iniziativa Quindi Ricondivido! Fatelo anche voi #autismo#cinema#ucicinemas #attività#iniziative# - facebook.com facebook